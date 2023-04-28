У поліції показали наслідки ракетної атаки росіян на Київщину (фото)

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав наслідки російської ракетної атаки на Київщину.

Як передає Укрінформ, Нєбитов повідомив у Телеграмі, що “уламки крилатих ракет загарбників виявили сьогодні на Київщині. Чергове нагадування про те, що війна в нашій країні продовжується”.

“Навіть на віддаленій території від лінії зіткнення ворог продовжує використовувати балістичні та крилаті ракети для обстрілу наших міст, знову страждає цивільна інфраструктура і мирні люди. На Київщині теж є влучання уламку ракети у багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка”, – зазначив очільник поліції Київщини.

Він нагадав, що потрібно бути максимально уважними, сконцентрованими, дотримуватись правил повітряної тривоги і сприяти силам безпеки у обороні України.

Як повідомляв Укрінформ, в Українці Київської області двоє людей травмовані внаслідок російської ракетної атаки.

Фото: Андрій Нєбитов