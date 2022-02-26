Німеччина надасть Україні ПЗРК Стінгер та гранатомети

Уряд Німеччини ухвалив рішення надати Україні озброєння, а саме Стінгери та гранатомети.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

“Німеччина щойно повідомила про надання Україні протитанкових гранатометів та „Стінгерів“. Так тримати, канцлере Олафе Шольц. Антивоєнна коаліція в дії!”, — написав глава держави у Twitter.

Відомо, що мова йде про тисячу гранатометів та 500 Стінгерів.

26 лютого Німеччина ухвалила рішення про постачання в Україну озброєння.