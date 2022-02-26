Німеччина надасть Україні ПЗРК Стінгер та гранатомети
Уряд Німеччини ухвалив рішення надати Україні озброєння, а саме Стінгери та гранатомети.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
“Німеччина щойно повідомила про надання Україні протитанкових гранатометів та „Стінгерів“. Так тримати, канцлере Олафе Шольц. Антивоєнна коаліція в дії!”, — написав глава держави у Twitter.
Відомо, що мова йде про тисячу гранатометів та 500 Стінгерів.
26 лютого Німеччина ухвалила рішення про постачання в Україну озброєння.Tweet