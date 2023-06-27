Російські загарбники нанесли ракетний удар по центру Краматорська, одна з ракет поцілила в кафе

Російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 27 червня.

Перше влучання було припало на заклад харчування в центрі міста, він зруйнований. За повідомленням кореспондента, який працює на місці, є поранені, під завалами залишаться люди.

Як зазначає очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, в районі закладу громадського харчування було “велике скупчення людей”. Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб.

Згодом Кириленко повідомив Радіо Свобода, що 15 людей отримали поранення.