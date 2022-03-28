В Росії мобілізують увʼязнених за тяжкі злочини. Пропонують амністію… якщо виживуть в Україні

З 1 квітня по всій території Росії починається масова мобілізація за програмою ”БАРС” (боевой армейский резерв страны). Для її приховання вона буде проводитись одночасно з плановим призовом на строкову службу.

Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що будуть прибувати до воєнкоматів, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Резервістів у подальшому будуть використовувати для поповнення підрозділів окупаційних військ в Україні.

”Одночасно за допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, утримуваних у колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки до України. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються”, – повідомили в ГУР.

Злочинцям в обмін на повернення живими додому обіцяють амністію. При цьому таким ”мобілізованим” не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

У ГУР додали, що ”БАРС” – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписали контракти, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата по контракту сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти ”БАРС”, складає близько 100 тисяч.

Нагадаємо, мобілізацію Росія проводить і на окупованих нею територіях Криму і Донбасу. Міноборони України підготувало інструкцію щодо здачі в полон для тих військових-окупантів, які хочуть повернутися додому живими. // LB.ua