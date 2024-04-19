Удар рашистів по порту в Одесі знищив ємності з зерном, що мали йти до Азії й Африки

Внаслідок російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі в Одесі знищено ємності з агропродукцією, яку мали експортувати до Азії та Африки.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Удар припав на два термінали порту «Південний», через які вивозять агропродукцію. Один з терміналів належить сінгапурській компанії «Дельта Вілмар», яка працює в Україні з 2004 року. Компанія також має кілька заводів із переробки агропродукції.

У Мінвідновлення підрахували, що загалом росія вже разів 39 атакувала об‘єкти портової інфраструктури в Одеській області, у результаті пошкодженим і частково знищеними є 215 об’єктів, 153 транспортних засоби та 8 цивільних суден. Також від ударів по портах постраждало 26 цивільних. // hromadske