Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу ЛУГАНСЬКОГО окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік МАР’ЇНКИ російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту ПІСКИ ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля ПІВДЕННОГО збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на ЛУГАНЩИНІ було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation