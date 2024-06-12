США фактично ізолювали Росію від доларової системи через нові санкції

Мінфін США ввів санкції проти Мосбіржі та Національного клірингового центру (НКЦ), який відповідає, зокрема, за валютні торги. Про це повідомляється на сайті відомства.

Внесення до цього списку фактично означає ізоляцію від доларової системи, зокрема зупинку торгів доларом, зазначає РБК. Незабаром після оголошення нових санкцій Мосбіржа оголосила, що з 13 червня не проводитиме торги доларом та євро.

Банк Росії опублікував заяву, в якій йдеться, що зупиняється проведення біржових торгів та розрахунки поставних інструментів у доларах США та євро, зазначає видання “Важливі історії”. Угоди з доларом США та євро продовжать відбуватися на позабіржовому ринку. Для визначення офіційних курсів долара та євро до рубля ЦБ використовуватиме банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

У нових санкційних списках опинилися понад 30 фізичних осіб та понад 200 компаній із Росії та Китаю. Серед них — СОГАЗ, проекти «Арктик ЗПГ 1» та «Арктик ЗПГ 3», «Газпром інвест» та 7 російських суден для перевезення ЗПГ.

Також відомство збільшило список російських організацій, за співпрацю з якими вводитимуться вторинні обмежувальні заходи. Тепер до нього увійдуть усі підсанкційні компанії РФ, навіть якщо обмеження проти них запровадили не через пряму підтримку війни з Україною. Серед них – Ощадбанк та ВТБ.

Наприкінці вересня 2022 року Wall Street Journal повідомляла про ймовірність запровадження санкцій проти НКЦ. Тоді ж Центробанк розробив додаткові процедури для встановлення офіційних курсів іноземних валют. Для цього передбачили «альтернативні джерела даних» — банківську звітність та цифрові платформи позабіржових торгів.