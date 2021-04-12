На Донеччині російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування населеного пункту Зайцеве

Вчора, 12 квітня, окупанти підступно провели дистанційне мінування житлового сектору населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині. Заборонені Оттавською конвенцією протипіхотні міни ПОМ-2, були випущені по населеному пункту. Одна з цих мін влучила в приватний будинок. Дивом не постраждало літнє подружжя, яке мешкало поруч.

Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву. Даний тип мін перебуває на озброєнні ЗС Російської Федерації.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation