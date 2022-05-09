На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів
Окупанти вбили мирних жителів, також є поранені. Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт — житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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