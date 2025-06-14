На Донеччині розбився російський Су-25: міг «постаратися» його напарник (відео)

Під час бойового вильоту для завдання ударів по Україні розбився російський штурмовик Су-25.

Відео на якому зафіксовано імовірний “дружній вогонь” іншого російського штурмовика опублікував російський z-блогер Ілля Туманов та автор авіаційного телеграм-каналу Fighterbomber.

“Причини аварії Су-25, можна сказати, встановлено. Причина в руйнуванні крила. Льотчик у госпіталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто в цій аварії винен, розбереться комісія”, – йдеться у повідомленні.

За даними OSINT-аналітика AviVector російський Су-25 розбився на Донеччині. Пара штурмовиків Су-25 вилетіла з аеродрому “Таганрог-Центральний” та діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

“Пілот встиг катапультуватися. Для евакуації льотчика на місце прибув вертоліт Мі-8МТПР, який забрав його з району падіння”, – пише аналітик.

Як припускає OSINTtechnical, пілот Су-25 ВПС Росії міг випадково збити свого другого пілота під час запуску некерованих ракет. // Дзеркало тижня