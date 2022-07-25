На фронт прибули перші британські ЗРК Stormer

“Британські “невидимі” ЗРК Stormer HVM “бачать” ворожих штурмовиків на відстані до 18 км”.

Перші шість ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Британські “невидимі” ЗРК Stormer HVM “бачать” ворожих штурмовиків на відстані до 18 км”, – йдеться у повідомленні.

Ці ЗРК наводять ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це британські ЗРК є “невидимими” для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках. // LB.ua