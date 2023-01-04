На Харківщині під час розмінування загинув підполковник ДСНС

Сергій Гоцуляк служив в ДСНС Тернопільській області.

Сьогодні, 4 січня, в Ізюмському районі Харківської області внаслідок детонації боєприпасу загинув підполковник ДСНС Сергій Гоцуляк.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк загинув під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території.

Сергій Гоцуляк служив в ДСНС Тернопільській області. Його життя обірвалось у віці 42 років.

Нагадаємо, на Херсонщині під час розмінування територій загинули троє співробітників ДСНС.

Раніше під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області також загинули троє піротехніків ДСНС. // LB.ua