На Харківщині під російський обстріл потрапило авто, загинула жінка

Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Російські війська вчергове обстріляли Харківську область.

“Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні”, – повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.