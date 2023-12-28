На Харківщині під російський обстріл потрапило авто, загинула жінка
Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.
Російські війська вчергове обстріляли Харківську область.
“Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні”, – повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.
Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють всі служби та правоохоронні органи. // LB.ua