На Харківщині судитимуть чергову колаборантку

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у с. Іванівка місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. Так, у приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельчан газети з російською пропагандою.

Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути «представником» мікродільниці. Використовуючи «повноваження», надані окупантами, жінка збирала відомості про односельців та передавала їх російським представникам.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура