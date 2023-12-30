У Запоріжжі слідчі оголосили підозру членам ОЗГ бойовиків «днр»

Зрадники вступили до лав незаконного збройного формування та брали участь у бойових діях проти Збройних сил України. Під час здійснення контрольно-пропускного режиму на ворожих блокпостах у Запорізькій області вони погрожували людям зброєю та відбирали гроші. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили їм про підозру.

Діяльність групи бойовиків викрили слідчі обласного главку поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Мелітопольської окружної прокуратури.

У результаті досудового розслідування правоохоронці встановили, що у липні 2022 року троє мешканців Донеччини, віком від 28 до 38 років, добровільно вступили до одного із воєнізованих підрозділів міністерства оборони так званої «днр». Після цього вони як бійці стрілецької роти брали участь у збройному конфлікті проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку.

Крім того, у період з липня до вересня 2022 року зрадники перебували на тимчасово окупованій території Запорізької області, де у складі організованої злочинної групи систематично вчиняли розбійні напади на громадян, які, евакуюючись, перетинали ворожі блокпости. Фігуранти погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та відбирали у них грошові кошти. На цей час поліцейські зібрали докази їхньої причетності до трьох таких злочинів.

28 грудня вказаним зловмисникам слідчі заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111 (Державна зрада), ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність), ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.4 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: Слідчі Нацполіції повідомили двом російським військовим про підозру за викрадення, побиття і зґвалтування жінки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області