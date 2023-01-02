На Херсонщині ексгумували тіло ще одного цивільного, розстріляного російськими окупантами

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів.

За даними слідства, 6 березня 2022 року мешканець с. Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою він опинився неподалік колони російської техніки, за що був одразу ж розстріляний військовими рф з автоматичної зброї.

Загиблого поховали односельці на місцевому кладовищі.

Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури