На Херсонщині окупант відкрив вогонь по своїх і вбив командира

Того, хто стріляв, ліквідували при спробі поїхати з місця події інші окупанти.

У тимчасово окупованому селищі Райське Каховського району Херсонської області російський окупант відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. В ході перестрілки він убив командира, з яким посварився.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, джерела якого повідомили, що слідчий комітет РФ отримав матеріали перевірки за фактом перестрілки окупантів у селищі Райське, яка мала місце в ніч з 2 на 3 вересня.

“За попередніми даними, військовослужбовець Місюраєв А.А. посварився з командиром Кугаєм А. В. (позивний “Утьос”). Під час конфлікту Місюраєв почав стріляти з автомата, застреливши командира Кугая і ще одного військовослужбовця — Хребтова А.А. Обидва загинули”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після стрілянини окупант Місюраєв спробував виїхати з місця події на машині, проте його застрелили інші військові – загарбник загинув на місці. // УНІАН