Служба безпеки має безліч доказів про масштабне мародерство серед окупантів (аудіо)
Розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш. Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.
Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.
Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.
Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.
Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.
Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой – ипотеку закроет».
Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах.
І наша перемога зовсім скоро!
Слава Україні!Tweet