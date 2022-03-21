Служба безпеки має безліч доказів про масштабне мародерство серед окупантів (аудіо)

Розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш. Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.

Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.

Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.

Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.

Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой – ипотеку закроет».

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Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах.

І наша перемога зовсім скоро!

Слава Україні!

СБУ