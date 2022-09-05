На Херсонщині окупанти викрали ще 7 мирних мешканців: серед них – священник

У тимчасово захопленій окупантами Херсонській області російські військовослужбовці викрали та катують 7 мирних мешканців.

Зокрема, з храму в Херсонському районі забрали місцевого священника, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області, інформує УНН.

“В області зафіксовані викрадення 7 мирних мешканців: у Голій Пристані та Новій Каховці військовослужбовці рф викрали двох чоловіків; в Херсоні окупанти викрали жінку; у Херсонському районі озброєні російські військові викрали з храму священника та двох місцевих жителів; у Каховському районі російські військові захопили в полон жителя одного з сіл, відомо, що чоловіка катують”, – ідеться у повідомленні.

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники викрали сімейного лікаря Артема Фартушного.

З початку широкомасштабної війни рф в Запорізькій області було викрадено 393 людини. Серед них – 46 представників місцевої влади.

У зайнятому окупантами Енергодарі Запорізької області російські загарбники викрали начальника управління комунальної власності Енергодарськох міської ради Бориса Ярмоленка.