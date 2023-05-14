На Херсонщині п’ятеро людей загинули в результаті вибуху снаряду

У Херсонській області п’ятеро мирних жителів підірвалися на вибухівці. Постраждалі загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці

Фото: у Миролюбівці Херсонській області підірвалися п’ятеро людей (Вітлаій Носач, РБК-Україна)

“На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів”, – зазначив він.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд.

Внаслідок вибуху п’ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68 років.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними правоохоронців, на вибухівці підірвалися робітники сільського господарства.

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