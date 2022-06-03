На Київщині поліція виявила схрон боєприпасів (фото)

Працівники ДВБ НПУ при відпрацюванні деокупованих територій виявили приховану зброю та вибухові пристрої. Вилучені засоби ураження передано Збройним силам України.

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують проводити заходи для відновлення безпеки та правопорядку на територіях, звільнених від ворожих військ. Поліцейські отримали інформацію від мешканців села Мироцьке, що на Київщині, про приховану зброю. При відпрацюванні вказаної місцевості працівники внутрішньої безпеки знайшли боєприпаси.

Схованка була закопана у землю неподалік від покинутих позицій окупантів. На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції та працівників вибухотехнічної служби.

Під час огляду правоохоронці вилучили: автомат Калашнікова модернізований, патрони різного калібру, снаряди калібру 30 міліметрів, гранати РГД та Ф-1, запали до ручних гранат типу «УЗРГМ» та постріл до РПГ-7. Боєприпаси передано українським військовим.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення осіб причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України