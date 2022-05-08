За добу росіяни обстріляли на Донеччині 19 населених пунктів (фото)

Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів — житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Смерч», танків, важкої артилерії.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області