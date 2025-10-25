Рашисти атакували Дніпропетровщину, є загиблі та поранені

Внаслідок ворожих атак по Синельниківському району загинули дві людини, серед них – працівник ДСНС. Ще семеро осіб отримали поранення.

Загалом ворог завдав ударів ракетами, КАБами та БпЛА по чотирьох громадах Синельниківського району – Межівській, Петропавлівській, Маломихайлівській та Покровській. Пошкоджень зазнали багатоквартирний та приватний будинки, господарські споруди, магазин, гараж, автомобілі та інфраструктура.

Також минулої доби російська армія вчергове атакувала Павлоградський район безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема транспортне підприємство. Ворожі дрони також влучили по території Вербківської громади, де зафіксовані руйнування інфраструктурних об’єктів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

24 жовтня окупанти цілили з дронів та артилерії по Нікополю, Марганцю та селах Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади. До чергових частин поліції надійшло 56 повідомлень про обстріли цивільних обʼєктів.

На місця були скеровані слідчо-оперативні групи поліції, які виявили та зафіксували пошкодження приватних осель та господарських споруд. Внаслідок одного з ударів зі ствольної артилерії вщент вигорів гараж з автівкою всередині.

Наслідки завданих ударів наразі зʼясовують слідчі в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області