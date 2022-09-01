На Київщині виявили тіло ще однієї закатованої російськими окупантами людини

Сьогодні, 1 вересня, в Київській області знайшли ще одне тіло мирного жителя. Він був убитий російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram. “Зав’язали руки, наділи на голову чохол і стратили. Тіло закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці”, – написав Нєбитов.