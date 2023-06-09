На Київщині запровадили нове обмеження через війну

Розважальні заходи на Київщині тепер мають закінчуватися раніше.

На Київщині запровадили нове обмеження на проведення розважальних заходів. Усі концерти, шоу-програми, дискотеки мають закінчуватися не пізніше 21:00.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко за результатами засідання оперативного штабу.

“Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку”, – написав він у своєму Facebook.

Очільник КОВА звернувся до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області й нагадав їм, що на час комендантської години, з 00:00 до 5:00, такі заклади мають припиняти свою роботу.

Він нагадав, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. А вказані обмеження триватимуть до закінчення воєнного стану.

Комендантська година в Києві та області

У столиці з 26 березня на годину скоротили комендантську годину, вона триває від 00:00 до 05:00. Раніше діяв режим обмежень з 23:00 до 05:00.

У Київській міській адміністрації пояснювали, що люди час від часу не встигали після роботи в магазин, щоб купити продукти, тому й ухвалили рішення скоротити комендантську годину.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Виходити на вулицю дозволено, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги. // УНІАН