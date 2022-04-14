На Луганщині повідомлено про підозру п’ятьом поліцейським-зрадникам

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури п’ятьом співробітникам поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року діючі співробітники поліції зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони пройшли співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ та надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур, а також присягли на вірність самопроголошеній «ЛНР».

Таким чином підозрювані добровільно обійняли посади «працівників міліції» так званих Старобільського, Новопсковського та Станично-Луганського РОВД «МВД ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління ДВБ Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора