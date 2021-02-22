На Луганщині виявлено схрони з гранатами та вибухівкою, закладені диверсійними групами бойовиків

Служба безпеки України виявила на Луганщині два прихованих арсенали із засобами ураження. За оперативною інформацією, схрони заклали у 2014 році учасники незаконних збройних формувань, зокрема, бойовики диверсійного угруповання, причетного до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях.

Так зі схрону, знайденого у покинутій будівлі неподалік скляного заводу у Лисичанську, правоохоронці вилучили:

— 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг,

— реактивну протитанкову гранату РПГ-18,

— електродетонатор,

— 7 артилерійських снарядів,

— 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25,

— 14 бойових гранат різних модифікацій.

З іншого тайнику, облаштованого у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено:

— 3 тротилові шашки загальною вагою понад кілограм,

— артилерійський снаряд калібру 152 мм,

— три гранати Ф-1,

— 500 набоїв різного калібру.

За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Служба безпеки України