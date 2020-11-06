На Луганщині засуджено бойовика з батальйону «Призрак» 

За публічного обвинувачення прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури Сєвєродонецьким міським судом громадянина засуджено за участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування РФ (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Встановлено, що у квітні 2014 року мешканець Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої «охорони громадського порядку» в підрозділі «Призрак».

Виконуючи вказівки «керівництва», він ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції: перевіряв документи та з’ясовував мету прибуття на територію формування. Крім того, до його обов’язків у складі підрозділу входило здійснення пристрілки автоматичної зброї.

Засуджений повністю визнав свою вину, сприяв слідству та надав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.​

Пресслужба Луганської обласної прокуратури