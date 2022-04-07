На Луганщині ЗСУ атакували ворога та відкинули його на декілька кілометрів

Також від російських окупантів звільнено село Грем’яч.

На Луганщині наші захисники успішно атакували ворога та відкинули його на декілька кілометрів.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони України.

В повідомленні сказано, що село Грем‘яч на Чернігівщині визволено від російських окупантів. «Грем‘яч (Чернігівщина) — під українським прапором!» — зазначають в ЗСУ.

Також стало відомо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ захопили декілька ворожих систем протиповітряної оборони (ППО), придатних до використання.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив. Наразі ці плани окупантів не мають успіху, тому вони постійно обстрілюють населені пункти по всій території Луганської області. // УНІАН