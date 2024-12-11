Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо.
Про це він зауважив в інтерв’ю CBN.
Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території». Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.
Згодом колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг зауважив, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. // ГлавкомTweet