Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо.

Про це він зауважив в інтерв’ю CBN.

«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?», – наголосив президент.

Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

«Тому юридично – це неможливо. Але. Але дипломатично – треба досягати своїх цілей. Цілі – це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території». Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.

Згодом колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг зауважив, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. // Главком