На Луганщині продовжують викривати пособників російських окупантів

За клопотанням прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави двом громадянкам України, підозрюваним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по жовтень 2022 року двоє сватівчанок налагодили робочі та ідеологічні зв’язки з представниками окупаційної адміністрації так званої «лнр» та збройними формуваннями держави-агресора. Підозрювані надавали представникам ворожих військ інформацію щодо місць проживання на території одного з сіл Луганської області осіб з активною проукраїнською позицією. Також тих, які евакуювалися, для подальшого заселення окупантів до їх будинків.

Крім того, фігурантки умисно та добровільно здійснювали організацію та забезпечення життєдіяльності окупаційних військ.

Під час деокупації території Луганщини співробітники СБУ затримали жінок.

За вчинені протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)