Злочини, вчинені російськими військовими, під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 02.11.2022)

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 41 181 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

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  • 30 207 – за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 8 949 – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 1 852 – за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність)
  • 88 – за ст. 111 (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України та ін.

Національна поліція України

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