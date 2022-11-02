Злочини, вчинені російськими військовими, під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 02.11.2022)

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 41 181 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

30 207 – за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни)

8 949 – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

1 852 – за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність)

88 – за ст. 111 (Державна зрада)

37 – за ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України та ін.

Національна поліція України