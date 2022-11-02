Злочини, вчинені російськими військовими, під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 02.11.2022)
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 41 181 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
З них:
- 30 207 – за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни)
- 8 949 – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
- 1 852 – за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність)
- 88 – за ст. 111 (Державна зрада)
- 37 – за ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України та ін.