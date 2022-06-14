На Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині сили ППО збили ворожі ракети

Жителів закликають залишатися в укриттях під час тривог

Росія знову намагається атакувати Львівщину з повітря. Для збиття ворожих ракет задіяли протиповітряну оборону.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

«Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває», — написав він.

Козицький також повідомив, що над Золочевом сили ППО збили російську ракету. Внаслідок її падіння пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.

Інформація про потерпілих уточнюється.

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На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет

В Тернопільській області сили ППО збили ворожі ракети.

Спершу мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи в області. За його словами, працювала протиповітряна оборона. Про отриману щодо вибухів інформацію він написав у телеграм-каналі.

«Працює українське ППО. Дякуємо нашим захисникам!» – написав він.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав мешканців область лишатись в укриттях.

«Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях», – написав він.

Оновлено. Роботу ППО підтвердив голова ОВА. Труш закликав не фотографувати і не коментувати, щоб не бути корегувальниками ворожого вогню.

Оновлено 14:03. Володимир Труш уточнив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

«Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет», – написав він.

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На Хмельниччині збили ворожу ракету

За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.

«Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає», – заявив він.

Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.

Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Труш закликав негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.

LB.ua