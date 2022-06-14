На Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині сили ППО збили ворожі ракети
Жителів закликають залишатися в укриттях під час тривог
Росія знову намагається атакувати Львівщину з повітря. Для збиття ворожих ракет задіяли протиповітряну оборону.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.
«Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває», — написав він.
Козицький також повідомив, що над Золочевом сили ППО збили російську ракету. Внаслідок її падіння пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.
Інформація про потерпілих уточнюється.
***
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет
В Тернопільській області сили ППО збили ворожі ракети.
Спершу мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи в області. За його словами, працювала протиповітряна оборона. Про отриману щодо вибухів інформацію він написав у телеграм-каналі.
«Працює українське ППО. Дякуємо нашим захисникам!» – написав він.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав мешканців область лишатись в укриттях.
«Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях», – написав він.
Оновлено. Роботу ППО підтвердив голова ОВА. Труш закликав не фотографувати і не коментувати, щоб не бути корегувальниками ворожого вогню.
Оновлено 14:03. Володимир Труш уточнив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.
«Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет», – написав він.
***
На Хмельниччині збили ворожу ракету
За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.
«Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає», – заявив він.
Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.
Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Труш закликав негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.
Tweet