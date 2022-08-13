СБУ зібрала підбірку нових «лайфхаків», які рашисти використовують заради втечі додому

«Лайфхаки», які рашисти використовують заради втечі додому



Серед них:

«включить васю» зламати руку, зіскочивши п’яним з танку самостріл на марші.

Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

Так, мати ділиться з сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и …натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю».

А ось іншому «герою» друг запропонував безболісно зламати руку: «Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…».

Та найбільш «винахідливими» виявилися контрактники елітної «краснознаменной» 39 окремої мотострілкової бригади. Вони просто на марші прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.

До слова, це не допомогло їм повернутися додому. Їх підлікували і знову відправили у підрозділ. Натомість їхньому командиру довелося перед командуванням пояснювати такі «доблесні» і прицільні поранення своїх підлеглих.

Ми підтримуємо будь-яке скорочення армії окупантів. І все ж СБУ нагадує про ще один не травматичний спосіб втекти з війни: подзвонивши на гарячу телефонну лінію 2402, можна здатися в полон та зберегти своє життя і, зрештою, повернутись додому.

Служба безпеки України