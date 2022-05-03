На Миколаївщині знайшли спільну могилу двох закатованих під час окупації

За фактом катування та вбивства людей під час окупації на Миколаївщині розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

«За даними слідства, на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв’язані ноги. Поруч було знайдено сліди перебування російських військових», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Точна причина смерті двох загиблих буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.