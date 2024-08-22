На нафтобазі, яка горить п’яту добу на Ростовщині, пролунав новий вибух (відео)
Існує небезпека, що тепер вогонь може дійти до бочок з гасом
На атакованій п’ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом. Про це повідомляє російський телеграм канал Don Mash.
У Пролетарську на Ростовщині, де 5-й день не можуть погасити пожежу на нафтобазі, вибухнула ще одна цистерна з пальним
Є загроза розгерметизації цистерн з керосином. pic.twitter.com/QFiggHvJeq
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024
Повідомляється, що тепер вогонь може дійти до бочок з гасом. «Їх розгерметизація набагато небезпечніше – вибух буде в рази потужніше. Вранці співробітникам МНС було доручено тимчасово відійти від нафтосховища на безпечну відстань», – повідомляє російський паблік.
Також зазначається, що п’ятеро співробітників МНС постраждали під час пожежі в Пролетарську. «За нашою інформацією, рятувальники вдихнули дим. Лікарі на місці – вони вже оглядають. Загалом під час пожежі постраждали 47 вогнеборців», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Також безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв.
Вчора, 21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів. // ГлавкомTweet