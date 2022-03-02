На Николаевщине у пьяных водителей отберут автомобили – в армии они нужнее

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что с завтрашнего дня патрульной полиции будет разрешено изымать у пьяных водителей транспортные средства.

Об этом он сказал во время видеообращения.

— У нас не хватает машин военных, для передвижения, для мобильности. Уже все предприятия все отдали, автосалон все отдал. Понимаю, военное время… У нас же действует сухой закон – пить нельзя. Сегодня видел, оказывается, некоторым можно. Так вот, с завтрашнего утра патрульным я даю разрешение, если пьяный за рулем, машины забираются для нужд армии. Безвозвратно. Поэтому не надо пить за рулем. Будет дорого!, — заявил он.