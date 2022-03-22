На одному із блок-постів Києва затримали двох ворожих агентів

Чоловіки при собі мали зброю, військове захисне екіпірування та зошит із завданнями, а один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ.

У столиці правоохоронці спільно з СБУ і теробороною затримали двох підозрілих осіб на одному з блок-постів. Затримані виявилися ворожими агентами.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Жодних документів у затриманих при собі не було. Чоловіки не могли чітко назвати свої анкетні дані, плуталися в іменах. А при собі мали зброю, військове захисне екіпірування та зошит із завданнями.

«Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу», — зазначив Клименко.

Затриманих передали Службі безпеки України. // LB.ua