На пресконференції військовополонені з КНР, захоплені ЗСУ, попросили Пекін організувати їхній обмін для повернення додому

Військовополонені з Китайської Народної Республіки, які воювали у складі зс рф і були взяті в полон Силами оборони на Донеччині, закликали офіційний Пекін сприяти організації їхнього обміну на українських військовополонених, яких утримує рф.

Про це вони повідомили під час пресконференції, організованій Службою безпеки України.

Зокрема, обоє полонених заявили, що хочуть повернутися додому і готові до обміну на українських захисників. «Ми всі хочемо повернутися до Китаю, на батьківщину. Ми сподіваємося, що китайський уряд може допомогти: тобто здійснити обмін між Україною та росією і ми повернемося до Китаю», – сказав військовополонений Джан Ренбо.

Відповідаючи на запитання журналістів, обоє розповіли, що вербування громадян КНР для підписання контракту з міноборони рф для участі у війні проти України відбувається через різні платформи, зокрема, з допомогою блогерів і реклами у ТікТоку та інших соцмережах.

«Нашим співгромадянам із Китаю, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Тому що все, що ми почули від росіян, – це була неправда. І виявилося, що росія не така сильна, а Україна не така слабка. І тому краще – взагалі не брати участі у війнах», – вважає військовополонений Ван Гуанцзюнь.

За словами обох іноземців, вони підписали контракти з міноборони рф, спокусившись на велику одноразову грошову винагороду та подальші щомісячні виплати у розмірі 200-250 тис. рублів.

Один із них підписував контракт у Ростові, інший – у Казані. Як стверджують полонені, потім їх перевезли у польові наметові табори для короткотривалого навчання, а згодом – до тимчасово окупованого Донецька.

Після того, як вони опинилися в полоні, їх передали представникам СБУ та перевезли у безпечне місце, далі від лінії фронту, а потім – до Києва, де утримують у гарних умовах і добре ставляться.

«Війна зовсім відрізняється від того, що ми бачили в кіно і по телевізору. Хочу сказати своїм рідним, що мені, зрештою, дуже пощастило: ставлення в Україні до мене – дуже хороше», – відзначає Джан Ренбо. Він усвідомлює, що має нести покарання за участь у війні.

Нагадаємо, СБУ проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні рф проти України та перевіряє покази цих полонених.

Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Служба безпеки України