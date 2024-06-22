На Прикарпатті російська ракета поцілила у навчальний заклад
Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.
Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.
Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.
“В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль”, — ідеться у повідомленні.
За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок влучання частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів.
Також пошкоджені житлові будинки в одній із громад області. За попередньою інформацією обійшлося без жертв.
Мер Івано-Франківська повідомив, що під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв. // LB.ua