На Прикарпатті російська ракета поцілила у навчальний заклад

Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

“В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль”, — ідеться у повідомленні.