Внаслідок обміну додому повернулися ще 50 українських військовослужбовців

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні Україна здійснила новий великий обмін військовополоненими, в ході якого додому вдалося повернути 50 українських захисників.

“Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО”, – написав він у Телеграм.

Так, з полону повернулися 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Серед тих, хто повернувся, є військові, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонці Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку, з-під Бахмута, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. // УНН