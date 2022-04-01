На Рівненщині диверсанта засуджено до 13 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Одещини визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України). Вироком Гощанського районного суду чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В ході судового розгляду прокурор довів, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв’язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора.

Пізніше він, на виконання завдання цієї особи, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об’єктів на території Одеської області.

Крім того, засуджений у вересні 2020 року за завданням свого куратора шляхом дистанційного підриву намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу». На місці злочину його затримали співробітники Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора