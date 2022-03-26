На Рівненщині російська ракета влучила в нафтобазу

У Рівненській області Росія здійснила ракетний обстріл нафтобази в Дубно.

Про це повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні сили України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно», — розповів Коваль.

Він зазначив, що наразі завдані збитки встановлюють і закликав жителів області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Про потерпілих не повідомляють. // LB.ua