Батьки першокурсників російської військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну

Першокурсників військового навчально-наукового центру військово-морського флоту “Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.

Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt

Головне управління розвідки Міністерства оборони України