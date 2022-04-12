В Україні до реєстру держзрадників внесли перших 100 осіб, серед них – 13 медійників

Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО «Рух ЧЕСНО» внесли перших 100 осіб до реєстру державних зрадників.

Про це повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Серед цих 100 осіб 73 – політики, 13 – представники правоохоронних органів, 13 – медійники, а також один суддя.

У реєстрі зібрано дані про колаборантів із 14 областей України.

Із представників медіасфери до реєстру внесено Кирила Вишинського, Ігоря Гужву, Сніжану Єгорову, Андрія Єрмолаєва, Світлану Крюкову, Гліба Ляшенка, Оксану Марченко, Олесю Мєдвєдєву, Діану Панченко, Михайла Погребинського, Володимира Рогова, Олексія Романова, Олександра Семченка.

Перед тим, як внести особу до цього списку, «Рух ЧЕСНО» перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює із правоохоронними органами і громадськими організаціями.