В Окружном суде Гааги, который рассматривает дело о крушении рейса MH17, сторона обвинения предоставила доказательства того, что Вооруженные силы России в 2014 году с территории РФ обстреливали из тяжелой артиллерии украинские позиции на Донбассе.

Прокуроры сообщили, что в 2014 году российская артиллерия с российской территории обстреливала позиции украинских сил. Эти заявления были подтверждены свидетельствами нидерландской разведки и Королевского института исследований в области обороны и безопасности.

Следствие предоставило карту обстрелов украинской территории с российской стороны.

Координаты позиций защитников Украины агрессору предоставляли представители оккупационных войск, для маскировки называвшие себя «ополчением ДНР/ЛНР». // ОстроВ