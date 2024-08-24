На Сумщині окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль, убивши подружжя

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 08:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі “Кіпті-Глухів-Бачівськ».

Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в зазначеній автівці.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура