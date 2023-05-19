На Сумщині загинули троє енергетиків

У Сумській області під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків.

Про це повідомили в Міненерго у Telegram, пише УНН.

“Під час огляду повітряної лінії 35 кВ «Юнаківка – Велика Рибиця» загинули троє працівників АТ «Сумиобленерго». Обставини з’ясовуються. У районі тривають бойові дії”, – вказали в Міненерго.

При цьому у Сумській ОВА повідомили, що “сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи”. “Обставини загибелі людей з’ясовуються”, – зазначили в ОВА.

Раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.