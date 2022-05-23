На їхніх руках знищення Маріуполя: міськрада показала зрадників з ОПЗЖ

Міська рада Маріуполя опублікувала список колаборантів з місцевої фракції ОПЗЖ, які допомагали окупантам коригувати ворожий вогонь.

«На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства.

Вони – це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ. За власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни», — ідеться у повідомленні.

Колаборанти з ОПЗЖ у Маріуполі:

Іващенко Костянтин

Істратов Вадим

Хаджинов Дмитро

Бурлаков Сергій

Калачова Вікторія

Агібалов Валерій

Карпенко Олена

Хармишев Євген

Сотникова Наталя

УНН