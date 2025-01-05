На Запоріжжі розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм-Осєтія» (відео)

29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” ліквідували начальника штабу батальйону “шторм.осєтія” (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку зс рф) сєрґєя “кама” мєльнікова та його водія.

Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників.

Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував мєльніков.

Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.

Обох окупантів знищено.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України